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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli gençler, İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze sokaklarını güneş enerjisiyle aydınlatıyor

Gazze'nin kuzeyinde sokaklar, bir grup gencin kısıtlı imkanlara rağmen kurduğu güneş enerjisi sistemi sayesinde aylardan sonra ilk defa aydınlandı.

Gülşen Topçu  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Filistinli gençler, İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze sokaklarını güneş enerjisiyle aydınlatıyor Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

İstanbul

Filistinli bir grup genç, İsrail'in 7 aydır devam eden saldırılarıyla karanlığa gömdüğü Gazze Şeridi'ni kısıtlı imkanlarla aydınlatmak için mücadele ediyor.

İsrail ordusu, denizden, karadan ve havadan düzenlediği saldırılarla alt ve üst yapıyı yok ettiği Gazze Şeridi'ne yakıt, gıda ve tıbbi malzeme başta olmak üzere yardım girişlerine de engel olarak Filistinlileri en temel ihtiyaçlarından yoksun bıraktı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana evler ve sokakların yanı sıra hastaneler gibi kritik noktalarda elektriklerin kesildiği, yakıt olmadığı için jeneratörlerin çalışmadığı, telefon ışıklarıyla ameliyatların yapıldığı pek çok görüntü kameralara yansıdı.

Gazze'nin kuzeyinde bir grup genç, aylardır Filistinlilerin yaşadığı karanlık dünyayı aydınlatmak için kolları sıvadı.

Gençlerin karanlığı aydınlatma girişimi

Kuzeydeki Gazze kentinde bulunan Eş-Şati Mülteci Kampındaki gençler, kopan elektrik kablolarını birbirine bağlayarak sokakları aydınlatmaya çalışıyor.

Güneş paneli, tam sinüs inverter ve kablolardan oluşan küçük bir düzenek kuran gençler, sokak sokak gezerek aydınlatma direklerine güneş enerjisiyle çalışan solar ve led lamba takıyor.

Projeyi geliştiren gençlerden Eymen el-Hessi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle Gazze'nin kuzeyindeki bazı kampları aydınlatmayı başardıklarını söyledi.

İsrail ordusunun, başta kuzey olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında elektrik hatlarını tahrip ettiğini belirten Hessi, basit imkanlarla ve yıpranmış telleri toplayarak Filistinlilerin kararan hayatlarını aydınlatmayı başardıklarını dile getirdi.

Hessi, "Mülteci kamplarındaki bazı ana ve tali yolları aydınlattık. Umudumuz, Gazze kenti ve kuzeyin tamamını aydınlatmak." dedi.

Projeyi hayata geçirirken özellikle kablo ve led lambaları bulmakta büyük zorluklar yaşadıklarını anlatan Hessi, her şeye rağmen, Gazze'nin kuzeyini tamamen aydınlatıncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 388 Filistinli öldürüldü, 77 bin 437 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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