Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan yaşamını yitirirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 10 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 332'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze’de son 3 haftada bin yetişkin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurdu

Gazze’deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail’in saldırı ve ablukasını ağırlaştırdığı, Gazze kentinde son üç hafta içinde yaklaşık bin yetişkinin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze kentinde, son üç hafta içinde yaklaşık bin yetişkinin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, bu durumun İsrail’in sürdürdüğü açlık politikasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kentteki durumun giderek ağırlaştığını aktaran Ebu Silmiyye, "Hastaneye açlık nedeniyle başvuran hastalar ve yaralıların çoğu ciddi derecede yetersiz beslenmeden muzdarip." dedi.

Ebu Silmiyye, hastanelerin hasta ve yaralılarla dolup taştığını, İsrail’in yoğun bombardımanının ise koşulları daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Son günlerde Gazze şehir merkezine yapılan saldırılar, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açarken, İsrail tarafından kent "tehlikeli bir savaş bölgesi" ilan edildi.

8 Ağustos’ta ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun planıyla, Gazze Şeridi’nin kademeli olarak yeniden işgal edilmesi sürecinin Gazze kentinden başlayacağı duyurulmuştu.

Ebu Silmiyye, aynı zamanda Gazze’deki insani ve sağlık koşullarının ciddiyetine dikkat çekerek, kuzey ve güney bölgelerinden batı bölgelerine yoğun göç hareketi yaşandığını, bu bölgelerin ise artık zorla yerinden edilenlerle aşırı kalabalık hale geldiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 63 bin 371'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 66 Filistinli ve 345 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 280 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 240 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 794 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 206 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 218’e, yaralananların sayısının da 16 bin 434'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 371'e, yaralıların sayısının 159 bin 835'e yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 332'ye yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu hatırlatıldı.

İsrail Gazze'de kalabalığın toplandığı alanı bombaladı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinde Nasır Mahallesi’nde Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir ekmek fırını yakınlarını ve yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk ve kadın 11 Filistinli öldü, bir kısmı ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

