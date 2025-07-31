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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in hukuksuz şekilde alıkoyarak gözaltında tuttuğu son 2 Hanzala aktivisti serbest kaldı

İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisindeki 21 aktivistten gözaltında tutmayı sürdürdüğü son 2 aktivist serbest kaldı.

Burak Dağ  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İsrail'in hukuksuz şekilde alıkoyarak gözaltında tuttuğu son 2 Hanzala aktivisti serbest kaldı

Kudüs

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, 5 gündür kötü koşullarda hukuka aykırı şekilde tutulan ABD vatandaşı Christian Smalls ve Tunus vatandaşı Hatem Aouini'nin sabah saatlerinde Ürdün'e sınır dışı edildiği bildirildi.

Hanzala aktivistlerinden Aouini'nin Ürdün sınırında Tunus Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandığı aktarıldı.

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Smalls ve Aouini'nin Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nden bırakılmaları ve kara yoluyla Ürdün'e geçmelerinin ardından tüm aktivistler serbest kalmış oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yasa dışı ablukasını kırma girişiminin uluslararası hukuka ve insan haklarına dayandığı, İsrail ordusunun 22 aydır sürdürdüğü saldırılarıyla "Filistinlileri kasten açlığa mahkum etmeyi" sürdürdüğü vurgulandı.

Givon Hapishanesi'nde 5 gün boyunca tutulan Smalls ile Aouini, hukuka aykırı bir şekilde alıkonmalarını protesto etmek için açlık grevi yapıyordu.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Aşdod (Usdud) Limanı'na 27 Temmuz'da getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan 2'si karakola sevk edilerek serbest bırakılmış, 28 Temmuz'da ise 5 aktivist sınır dışı edilmişti.

Hanzala aktivistlerinden 14'ü hakkında 28 Temmuz'da, sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verilmiş ve aktivistler Ramla kentindeki Givon Hapishanesi'ne götürülmüştü.

Givon Hapishanesi'nde gözaltında tutulan aktivistlerden 7'si 29 Temmuz'da, 5'i ise dün sınır dışı edilmişti.

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