Dolar
32.19
Euro
34.95
Altın
2,419.85
ETH/USDT
3,731.90
BTC/USDT
69,740.00
BIST 100
10,895.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Romanya arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiri imzalandı. VTR
logo
Dünya

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini belirterek, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum." dedi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum

Quds

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, yaklaşık 8 aydır saldırı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesiyle ilgili yerel basına konuştu.

Gazze'de yaşayan yüz binlerce Filistinliye "gönüllü göç" çağrısında bulunan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde geniş alanlarda yerleşim birimlerinin inşasını istedi.

Savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum. En öncelikli şey Filistinlileri gönüllü göçe teşvik etmektir. Yüz binlerce Filistinlinin göç etmesi durumunda yerleşim birimlerine geri dönmenin ötesinde geniş alanlara açılma imkanı olacak." diye konuştu.

Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı Bakanlar, sık sık Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısı yapıyor.

Batı Kudüs'te ocak ayı sonunda Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için konferans düzenlenmiş, Ben-Gvir başta olmak üzere çok sayıda İsrailli Bakan da bu toplantıya katılmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Urla'da 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek telef olması üzerine inceleme başlatıldı
Romanya Başbakanı Ciolacu: Türkiye NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri
Gürcistan'da "Türkiye Gürcistan Dostluğu" temalı resim yarışması yapıldı
Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

Benzer haberler

BM'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki

BM'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki

BM: Dünya genelindeki çatışmalarda sivil ölümler 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72 arttı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum

İsrail yeni medya yasasını gerekçe göstererek AP'nin ekipmanına el koydu

İsrail yeni medya yasasını gerekçe göstererek AP'nin ekipmanına el koydu
İsrail ordusunun çevresini hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren son hastane boşaltılıyor

İsrail ordusunun çevresini hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren son hastane boşaltılıyor
UCM'nin Netanyahu ve Gallant aleyhindeki başvurusunda süreç nasıl işleyecek?

UCM'nin Netanyahu ve Gallant aleyhindeki başvurusunda süreç nasıl işleyecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet