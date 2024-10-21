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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesindeki Filistinlileri yerlerinden ederek güneye göçe zorluyor.

Mustafa Deveci  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

Ankara

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yeniden başlattığı saldırılar, Cibaliya bölgesinde yoğunlaşıyor.

Hava bombardımanlarının yanı sıra İsrail ordusu, 6 Ekim'den bu yana Cibaliya'ya kara saldırısı da düzenliyor.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan Filistinlilere 3 haftayı aşkın süredir ilaç, gıda ve su dahil herhangi bir insani yardım ulaştırılamıyor.

Açlık ve susuzlukla mücadele eden Filistinliler, İsrail'in yoğun saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Cibaliya'da zorla yerlerinden ettiği çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilerin görüntüsünü paylaştı.

Ellerinde beyaz bayrak taşıyan Filistinlilerin, İsrail saldırıları nedeniyle etrafı harabeye dönen bir yolda toplandığı görülüyor.

Filistinlilerin toplandığı yerin hemen yanında İsrail ordusuna ait bir zırhlı aracın konuşlandığı kameraya yansıyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

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