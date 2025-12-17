Dolar
42.72
Euro
50.18
Altın
4,344.48
ETH/USDT
2,947.00
BTC/USDT
87,613.00
BIST 100
11,284.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Japonya'da kış konaklama tesisi, İsrailli şirketin rezervasyon talebini reddetti

Japonya'da kış mevsimi için popüler bir konaklama tesisi, İsrail merkezli turistik şirketin yeni sezon için rezervasyon talebini reddederken tesis, eyalet yönetimince kınandı.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Japonya'da kış konaklama tesisi, İsrailli şirketin rezervasyon talebini reddetti

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, Nagano eyaletindeki ünlü "Hakuba Lodge Co-op" kayak tesislerinin işletmecisi ekimde İsrail merkezli bir şirketten kış sezonuna yönelik rezervasyon talebi aldı.

Haberde, "Justin" şeklinde ismi paylaşılan işletmeci, takip eden süreçte ilgili talebi değerlendirmeye aldıklarını ancak reddettiklerini belirterek İsrail vatandaşlarından rezervasyon kabul etmeme yönünde karar aldıklarını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İşletmeci yanıtında, "Ülkenizin Filistin halkına dayattığı şeylerden rahatsızız ve komşu ülke insanlarının kalacak yeri yokken ve açlık çekerken sizin tatil yapmayı düşünmenizi doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Rezervasyon talebi, "Filistinlilere yönelik muamele" nedeniyle reddedildi.

Mektup ve soruşturma

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen, Nagano Eyalet Valisi Abe Şuiçi'ye gönderdiği mektupta, durumu protesto ettiklerini bildirdi.

Mektupta, valilikten olayla ilgili soruşturma başlatılması talep edildi.

Valilikçe açılan soruşturmaya göre, tesis işletmecisinin, tesislere "daha önce İsrail'den müşteri kabul edildiği" saptandı.

Son rezervasyon talebinin reddedilmesine yönelik işletmeciye sözlü kınama verildi ve işletmeciden Japonya yasaları doğrultusunda gelecekte "ayrımcılığı önlemesi" talep edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASKİ Genel Müdürü Akçay, başkentteki barajların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Emine Erdoğan: Asırlar geçse de Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'den yükselen hikmet, insanlığa yol göstermeye devam ediyor
Balıkesir Savaştepe Sarıbeyler Barajı Sulaması Yenileme İnşaatı'nda çalışmalar başladı

Benzer haberler

Mossad Başkanı: İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz

Mossad Başkanı: İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz

Japonya'da kış konaklama tesisi, İsrailli şirketin rezervasyon talebini reddetti

Gazze'deki hükümet: Gazze'de soğuk havalar halkın yaşadığı "kırılgan şartları" ortaya çıkardı

Göbeklitepe'nin yurt dışı tanıtımları turist sayısına olumlu yansıyacak

Göbeklitepe'nin yurt dışı tanıtımları turist sayısına olumlu yansıyacak
ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
İsrail basınına göre, orduda toplu istifa olasılığı gündemde

İsrail basınına göre, orduda toplu istifa olasılığı gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet