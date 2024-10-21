Dolar
34.24
Euro
37.18
Altın
2,734.26
ETH/USDT
2,703.10
BTC/USDT
68,222.00
BIST 100
8,753.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü bildirildi. Gülen'in kaldırıldığı belirtilen St. Luke's Hastanesi Monroe Kampüsü havadan görüntülendi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda 2'isi çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Mehmet Nuri Uçar  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında 2 çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu 18 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca askerlerin, gözaltına aldıkları Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 11 bin 300'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Dilan Polat ve kardeşine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma
İLBANK 5 yılda 675 çevre projesini hayata geçirdi
Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle ziyarete kapatıldı

Benzer haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

İsrail kabinesi, İran'a saldırı konusunda yine karara varamadı

Filistinliler, İsrail'in felaket bölgesine çevirdiği Meşru Beyt Lahiya'da yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi öldü
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail 17 gündür kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde "aç bırakma" siyaseti uyguluyor

İsrail 17 gündür kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde "aç bırakma" siyaseti uyguluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet