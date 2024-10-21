İsrail'in Gazze'de BM'ye bağlı bir okul ile Refah'a düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okul ile Refah kentine düzenlediği saldırılar sonucu 21 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına göre, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki "Kriyzm" okulunu hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği iki ayrı saldırıda ise 8 kişi öldü.
Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıkları da İsrail ordusunun su dolduran bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ise çoğu çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu Gazze'de sığındıkları okuldan zorla çıkardığı 7 Filistinliyi infaz etti
İsrail ordusu yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığındıkları okuldan zorla çıkardığı 7 Filistinliyi top mermisiyle hedef alarak öldürdü, çok sayıda Filistinliyi de yaraladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlileri, sığındıkları Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okuldan zorla dışarı çıkardı.
İsrail ordusu dışarı çıkmaya zorladığı Filistinlileri top mermisiyle hedef alarak 7'sini orada öldürdü, birçoğunu da yaraladı.
Kemal Advan Hastanesi yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir okula sığınan Filistinlilere düzenlediği saldırıda öldürülen 7 Filistinli ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı
Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.
Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.
Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.
İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.