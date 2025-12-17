Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki Sivil Savunma: Soğuk havaların başlamasından bu yana 17 kişi soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, soğuk hava ve fırtınanın başlamasından bu yana Gazze'de soğuktan 17 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Gazze'deki Sivil Savunma: Soğuk havaların başlamasından bu yana 17 kişi soğuktan hayatını kaybetti Fotoğraf: Adam Bilal/AA

İstanbul

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından Basal'ın açıklamaları paylaşıldı.

Basal, Gazze'de soğuk havanın getirdiği şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olmaya başlamasından bu yana 17'den fazla binanın tamamen çöktüğünü belirtti.

Gazze'de aynı sürede 90'dan fazla binada kısmi çökmenin yaşandığını belirten Basal, "Bu durum binlerce kişinin hayatını doğrudan tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Basal, şiddetli yağış ve sel nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınakların yaklaşık yüzde 90'ının sular altında kaldığını aktardı.

Gazze'nin birçok bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının sular altında kalarak hasar gördüğünü kaydeden Basal, "Binlerce Filistinli aile geçici barınaklarını kaybetti, kıyafetleri, yatakları ve battaniyeleri zarar gördü, bu durum onların sıkıntılarını daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

Basal, Gazze'de fırtınaların etkili olmasından bu yana sivil savunmanın 5 binden fazla yardım çağrısı aldığına dikkati çekti.

Sivil Savunma Sözcüsü, "Gazze'de soğuk havalar nedeniyle 4'ü çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti. Binaların çökmesi sonucu yaşamını yitirenler de oldu." dedi.

Basal, uluslararası topluma ve tüm dünyaya Filistinlilere yardım ve acil insani ihtiyaçların sağlanması için bir an önce harekete geçilmesi çağrısını yineledi.

Gazze'deki çadırların barınma konusunda işe yaramadığına vurgu yapan Basal, "İnsan onurunu koruyan ve can güvenliği sağlayan güvenli konutların sağlanması, yeniden inşa sürecinin derhal ve hızlı bir şekilde başlatılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ateşkese rağmen İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, bu nedenle yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde soğuk hava dalgası ve fırtına etkili oluyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce "acil" konteyner evler ile gerekli ağır iş ekipmanların gönderilmesini talep ediyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.

