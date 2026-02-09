Dolar
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Avustralya'daki protestolar aleyhindeki sözleri tepki çekti

Avustralya'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı burada düzenlenen protestoları "İsrail'in var olma hakkını gayrimeşrulaştırma" olarak nitelemesi tepki çekti.

Yasin Yorgancı  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Avustralya'daki protestolar aleyhindeki sözleri tepki çekti

Ankara

Avustralya Associated Press'in (AAP) muhabiri Farid Y. Farid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Herzog'a protestolarla ilgili soru sorduğu anın videosunu paylaştı.

Muhabirin "Gazze'de öldürülen 70 bin kişi için bugün Sydney'de protestolar planlanıyor. Protestoculara vermek istediğiniz mesaj nedir?" sorusu üzerine Herzog, konuk olduğu ülkedeki gösterilerin "İsrail'in var olma hakkını baltalama ve gayrimeşrulaştırma girişimi" olduğunu ileri sürdü.

Herzog'un yanıtı bazı sosyal medya hesaplarında eleştirildi.

"Adam Ford" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Farid'in paylaşımının altına yaptığı yorumda "İsrail'i gayrimeşru kılacak tek şey İsrail ve onun eylemleridir. Sadece İsrail." ifadelerini kullandı.

"Stuart Parker" isimli bir kullanıcı, "Herzog'un sözleri, neden Avustralya'ya davet edilmemesi gerektiğini doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Lesley Walker" isimli başka bir kullanıcı ise Herzog'un cevabına ilişkin "Merhamet yok, öz eleştiri yok, sadece şiddetin, ayrımcılığın ve intikamın sözcüsü." yorumunu yaptı.

Herzog'u protesto edenler polisin müdahalesine maruz kaldı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Herzog'un ziyaretine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, başkent Canberra'daki Garema Meydanı’nda bir araya gelmişti.

Aralarında Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman'ın da bulunduğu göstericiler, kefiye giyerek Herzog'un ziyaretine tepki göstermişti.

Sydney kenti de protestolara sahne olmuştu. Belediyenin önünde toplanan binlerce gösterici, bayraklar ve pankartlar taşıyarak Herzog’un ziyaretini protesto etmişti.

New South Wales (NSW) eyalet polisi, Sydney belediye binası önünde toplanan göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Yeşiller Partisi senatörü David Shoebridge, bir protestocunun bir grup polis tarafından defalarca yumruklandığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesinde ülkesine davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, 7 Ocak'ta Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

