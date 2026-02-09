Dolar
Dünya

Avustralya'da binlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini protesto etti

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentine 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak amacıyla gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protesto edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Avustralya'da binlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini protesto etti Fotoğraf: Arşiv

Ankara

ABC News'ün haberine göre Herzog, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla düzenlediği resmi ziyaret kapsamında kente geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden oldu.

Herzog'un ziyaretine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, başkent Canberra'daki Garema Meydanı’nda bir araya geldi.

Aralarında Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman'ın da bulunduğu göstericiler, kefiye giyerek Herzog'un ziyaretine tepki gösterdi.

Sydney kenti de protestolara sahne oldu. Belediyenin önünde toplanan binlerce gösterici, bayraklar ve pankartlar taşıyarak Herzog’un ziyaretini protesto etti. Davulcuların eşlik ettiği kalabalık, sloganlar attı.

Gösteriler sırasında polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemleri ve teyakkuz hali görüntülere yansıdı.

Melbourne kentinde de binlerce kişi sokaklara çıktı. Sokakları Filistin bayraklarıyla donatan göstericiler, “Asla soykırımı savunma” yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde polise İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti öncesinde ek yetkiler tanınmıştı.

Sydney kent merkezinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış, üç gün sürecek ziyaret boyunca şehir genelinde yaklaşık 3 bin 500 polis görevlendirilmişti.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesinde ülkesine davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, 7 Ocak'ta Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

