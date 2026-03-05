Dolar
43.99
Euro
51.35
Altın
5,172.58
ETH/USDT
2,127.90
BTC/USDT
72,974.00
BIST 100
12,943.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD polisi, İran'a saldırıları protesto eden eski askeri gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı

ABD polisi, İran'a saldırıları Kongre binasında protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness'i gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı.

Mücahit Oktay  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
ABD polisi, İran'a saldırıları protesto eden eski askeri gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı

New York

Barış yanlısı ABD'li "CodePink" grubunun sosyal medya hesaplarından, McGuinness’in ABD Kongresindeki bir toplantı odasından iki güvenlik görevlisi tarafından zorla çıkarılmaya çalışılırken kapıya sıkışan kolunun kırıldığı anın görüntüleri paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

CodePink üyesinin kaydettiği görüntülere göre, McGuinness, "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." dedi.

Ardından, "Filistin özgür kalacak." ifadelerini kullanan McGuinness, Kongrenin güvenliğinden sorumlu iki polis tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışıldı.

Salondan çıkmamak için direnen McGuinness'in kolu kapıya sıkıştı. Görüntüyü kaydeden kişi ve diğer bir CodePink üyesi, McGuinness’in kolunun, gözaltına alınırken polislerin zorlaması üzerine kırıldığını söyledi.

McGuinness'in kapıya sıkışan kolunun kırılmasıyla ortaya çıkan ses, görüntü kaydında net şekilde duyuldu. Salondaki bazı kişiler "Onun kolunu kırdınız." diye bağırdı.

CodePink tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Kongrede milyonlarca Amerikalının düşündüğünü dile getirdi: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz. Güvenlik görevlileri onu dışarı sürükledi ve kolunu kırdı. Gaziler seslerini yükseltiyor. Amerikan halkı bu savaşı istemiyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, salondaki bazı protestocular, McGuinness'i salondan atmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu yüksek sesle dillendirdi.

Bunun üzerine Sheehy'nin hızlı adımlarla uzaklaşarak salondaki yerine döndüğü görüldü.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Bakan Göktaş'tan sosyal medya ve doğum iznini kapsayan kanun teklifine ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Üsküp'te iftara katıldı ve teravih namazı kıldırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye olarak bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Benzer haberler

ABD polisi, İran'a saldırıları protesto eden eski askeri gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı

ABD polisi, İran'a saldırıları protesto eden eski askeri gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı

Nepal'de protestolar sonrası ilk seçimde "gençleşen" partiler ile geleneksel siyaset yarışacak

Tahran’ın çeşitli noktalarında toplanan halk, ABD ve İsrail saldırılarını protesto etti

Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Tiran'da binlerce kişi Rama hükümetinin istifasını istedi

Tiran'da binlerce kişi Rama hükümetinin istifasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet