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Dünya

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

Fransa'yı günlerce etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından bugün başkent Paris'te şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu.

Mehmet Alaca   | 16.08.2022
Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu

Ankara

The Local'de yer alan habere göre, öğleden sonra Paris'i vuran sağanak yağmur nedeniyle yaşanan ani seller hayatı felç etti.

Meteoroloji servisi Meteo France'in Paris'te büyük sel beklememesine rağmen yağmurun beklenenin çok üstünde yağması nedeniyle bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı ve pek çok cadde sele teslim oldu.

Paris sokaklarını teslim alan sel suları ve şiddetli fırtına sosyal medyaya da yansıdı.

Meteoroloji servisi uyarmıştı

Meteo France, son zamanlarda ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından bugün ülkenin pek çok yerinde şiddetli yağmur ve fırtına olacağını tahmin etmişti.

Güneybatı bölgesindeki Aude, Aveyron, Gard, Herault ve Tarn bölgelerinde fırtına ve yoğun yağış riskine karşı turuncu alarm uyarısı verilmişti. Paris'te ise sarı alarm uyarısıyla fırtınalı sağanaklar beklendiği aktarılmıştı.

Özellikle yarın güneydoğu bölgesinde kuvvetli rüzgar ve şiddetli dolu olacağı belirtilirken, ülkenin diğer bölgelerinde yoğun yağış görüleceği kaydedilmişti.

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