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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünyanın birçok ülkesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikast protesto edildi

Enes Yıldırım  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Dünyanın birçok ülkesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikast protesto edildi Fotoğraf: Abu Adem Muhammed/AA

Rabat

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dünyanın birçok ülkesinde protesto gösterileri düzenlendi.

Fas

Heniyye'nin suikasta uğramadan önce yaptığı 3 Ağustos'ta sokaklara inme çağrısı üzerine Faslılar meydanları doldurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramadan önce yaptığı "3 Ağustos'ta sokaklara inme" çağrısını vasiyet kabul eden binlerce Faslı başkent Rabat'ta Heniyye için yürüdü.

Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikasta tepkiler tüm dünyada olduğu gibi Fas'ta da devam ediyor.

Rabat'ta binlerce kişi, Heniyye suikastını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Bab el-Had Meydanı'ndan Fas Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve sivil inisiyatifin destek verdiği yürüyüş, Fas Ulusal Filistin Eylem Grubunun koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Gazze'deki katliamın kınandığı ve Heniyye'nin anıldığı intikam sloganları atan kalabalık grup, Fas-İsrail normalleşmesinin tamamen iptal edilmesi taleplerini yineledi.

Filistin ve Fas bayraklarının taşındığı eylemde, "İntikam intikam", "Kanı temiz İsmail bu dava bizim davamız" , "Heniyye sen yattığın yerde rahat ol, bu zulüm son bulacak", "Komutan Heniyye; bu yol bizim değişmez yolumuz, İsrail'i asla kabul etmeyeceğiz", "Halk normalleşmenin kesilmesini istiyor" sloganları atıldı.

Fas Parlamentosundan Rabat Garı önüne gelen kalabalık, burada İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından yürüyüş yapılan dualarla sonlandırıldı.

Hamas lideri Heniyye 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada "3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye" çağırmıştı.

Heniyye, bu çağrısında sadece günler sonra 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Heniyye'nin naaşı dün Katar'ın başkenti Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.

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