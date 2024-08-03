Birçok ilde vatandaşlar İsmail Heniyye için yürüdü
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması birçok ilde protesto edildi.
Ankara
Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.
- İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
- Dünyanın birçok ülkesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikast protesto edildi
Sivili Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, eski Van Caddesi üzerinde bulunan Meydan Camisi önünde bir araya geldi.
Buradan sloganlar atarak yürüyüşe başlayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.
Caddede grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'de 40 bin kişiyi katlettiğini belirten Mağal, "100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze’de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor." diye konuştu.
Program yapılan duanın ardından sona erdi.
Bursa
Bursa'da da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu'nun çağrısıyla binlerce kişi Ulu Cami önünde toplandı.
AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın katıldığı gösteride "Hepimiz Heniyye'yiz, hepimiz Gazze'yiz. Ölmedik dipdiriyiz" pankartıyla yürüyüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.
Burada, İsmail Heniyye ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, Heniyye'nin İran'da suikasta uğramadan hemen önce dünyanın tüm özgür halklarını 3 Ağustos 2024 günü Gazze'ye ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek için alanlara çağırdığını anımsattı.
Heniyye'nin bu çağrısına destek verdiklerini belirten Eryağan, "İsrail, yıllardır sürdürdüğü vahşeti, kelimelerin ifadede yetersiz kaldığı boyuta taşıyarak Batılı emperyalist koalisyonun desteğiyle Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor." dedi.
Eryağan, Gazze'de 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Namussuzca vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar üç maymunu oynuyor. Emperyalist Batı'nın şımarık çetesi İsrail öldürdükçe çete başı Netanyahu ayakta alkışlanıyor. Daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Siyonist çete, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve onun şahsında milletimizi tehdit etme pervasızlığında bulunuyor. Bu tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanı'mızı sindireceklerini sanıyorlar, halt ediyorlar."
Kayseri
Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Kartal Şehitliği önünde bir araya geldi.
Buradan hareket eden kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.
Cumhuriyet Meydanında bulunan Bürüngüz Cami önüne kadar yürüyen kalabalık grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, siyonist rejimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı itirazları karşısında, ABD'den aldığı güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanını ve onun şahsında milleti tehdit ettiğini ifade etti.
Aslantürk, bu kuru tehditlerle milleti ve Cumhurbaşkanını sindireceğini sanan İsrail'in çok büyük yanılgı içinde olduğunu kaydetti.
Niğde
Niğde'de Saadet Partisi İl teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına tepki gösterdi.
Grup adına basın metnini okuyan Saadet Partisi Niğde Teşkilat Başkanı Sayit Soyer, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgalin tüm acımasızlığıyla devam ettiğini söyledi.
Siyonist rejimin kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca katliam yaptığına işaret eden Soyer, "Hastaneleri, camileri, kiliseleri, okulları ve mülteci kamplarını dahi hedef alan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde bütün savaş suçlarını işlemiştir. İsrail hapishanelerinde Filistinli mazlumlara uygulanan işkence ve tecavüzler ise artık uygulanan zulmün ne denli korkunç olduğunu gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şehitlere Rahmet Zalimlere Lanet" yürüyüşü için çok sayıda partili ve vatandaş Fevziye Camisi önünde toplandı. Yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atan ve Filistin'e destek veren pankartlar taşıyan eylemciler, Sabri Yalım Parkı'na ulaştı.
İl Başkanı Zafer Mutlu, burada yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının kendisini yok etmeye yönelik cani saldırganlığa karşı kahramanca direnişini 10 aydır sürdürdüğünü söyledi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin İran'da suikasta uğramadan hemen önce dünyanın tüm özgür halklarını 3 Ağustos 2024 günü Gazze’ye ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek için alanlara çağırdığını belirten Mutlu, bugün bu çağrıya icabet ettiklerini kaydetti.
Mutlu, işgal rejiminin son süreçteki azgın saldırılarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD gezisinde alınan onay ve güvenceyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Netanyahu’nun ziyareti sırasında Washington’da oluşan tiksindirici sahne ve devamında yaşananlar, küresel kapitalist güçlerin siyasi elitlerinden herhangi bir beklentiye girmenin beyhudeliğini tekrar göstermiştir. Filistin'i kurtaracak yegane irade, direnen özgür halkların iradesidir." diye konuştu.
İsrail’i, Filistin’in zaferi anlamına gelecek bir ateşkese zorlamak için baskı altına almak zorunda olduklarına işaret eden Mutlu, bu baskının kurulabilmesi için Türkiye'nin İsrail'le siyasi, diplomatik, iktisadi, akademik, sportif, kültürel, sanatsal tüm ilişkileri kesmesi gerektiğini savundu.
Zafer Mutlu, Filistin halkı soykırıma uğrarken liderlerinin de dünyanın çeşitli bölgelerinde suikasta kurban gittiğini belirterek, "Artık somut, gerçek ve etkili icraatlar istiyoruz. Yaptırım istiyoruz. Siyonist işgal rejimine her alanda tam bir abluka uygulanmasını istiyoruz." dedi.
Basın açıklamasının ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Kırklareli
Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanlığınca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.
İl Başkanı Mustafa Abdülrezzak, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Metin Dursun ve partililer, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelerek Heniyye suikastına tepki gösterdi.
Bir süre tekbir getiren grup adına açıklama yapan Dursun, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgalin tüm acımasızlığıyla devam ettiğini belirtti.
Dünyanın gözü önünde Gazze'ye soykırım uygulandığını dile getiren Dursun, bunun zaferle sonuçlanmayacağını kaydetti.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin hain bir suikasta uğramasını kınadıklarını belirten Dursun, "Bugün 81 ilimizde meydanları dolduran kardeşlerimiz şehit komutan İsmail Heniyye'nin bizler için vasiyet olan isteğini yerine getirmektedir. Bir kez daha kendisine ve Filistin için canını ortaya koyarak şahadete eren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin davası hepimizin davasıdır. Zafer Allah'ın izniyle bizlere nasip olacaktır. Nehirden denize özgür Filistin bir hayal değil, bir hakikattir ve bu hakikat mutlaka gerçekleşecektir. Bir Filistin vardı, bir Filistin yine var ve daima var olacak." diye konuştu.
Zonguldak
Zonguldak'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Filistin'e destek vermek ve İsrail'i telin etmek amacıyla kentteki sendikaların üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.
Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atan ve 10 aydır saldırılar altında yaşayan Gazzelilere destek veren pankartlar taşıyan eylemciler, Zonguldak Valiliği önüne ulaştı.
Buradaki Şehitler Anıtı'nda açıklama yapan Eğitimciler Birliği Sendikası Başkanı Sadettin Dede, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini, Gazze Şeridi'nde tek bir güvenli noktanın bulunmadığını söyledi.
Dede, Gazze'deki insanların, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizm'in hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş, Gazze’de planlı programlı soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında Birleşmiş Milletler çaresiz, BMGK ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz."
Zonguldak'tan bütün uluslararası toplumlara ve liderlere seslendiklerini vurgulayan Dede, soykırımın durdurulması için bütün insanlığın ayağa kalkması gerektiğini ifade etti.
Konuşmanın ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Yürüyüşe, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.