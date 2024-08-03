MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist Hıdır Korkut tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.
Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.
Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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