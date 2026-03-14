Gazze’de etkili olan kum fırtınası Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırdı

Gazze Şeridi’ni 2 gündür etkisi altına kum fırtınası, yıpranmış çadırların savrulmasına yol açarken, yerinden edilen Filistinlilerin sıkıntılarını daha da artırdı.

Ömer Erdem  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Gazze’de etkili olan kum fırtınası Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırdı Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, fırtınayla birlikte tüm bölgeyi kaplayan toz ve kum bulutları, özellikle çadırlarda yaşayan aileleri doğrudan etkiledi.

Hasta ve solunum yolu rahatsızlıkları yaşayan Filistinliler, açık alanlarda ve yırtık çadırlarda zor anlar yaşadı.

Güvenlik ve barınma koşullarının neredeyse bulunmadığı ortamda kum fırtınasının, zaten zor şartlarda yaşayan yerinden edilmiş ailelerin yükünü daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Başta kronik göğüs hastalıklarından muzdarip kişiler olmak üzere yerinden edilen Filistinliler, yırtık çadırlardaki güvenlik eksikliği nedeniyle kum fırtınası sonucunda sağlık problemleri yaşamaktan endişe ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde güçlü ve toz taşıyan rüzgarların, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını ve çevredeki ağaçları şiddetli şekilde sarstığı görülüyor.

Gazze'de İsrail'in şiddetli saldırılarından kurtulabilen Filistinliler, temel ihtiyaçlar ve tıbbi malzemelerin eksikliği, yer yer etkili olan şiddetli soğuk ve fırtınalı hava ile son olarak etkili olan kum fırtınası nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Aralık 2025'te Gazze'de etkili olan soğuk ve fırtınalı hava nedeniyle İsrail'in zarar verdiği binalar yıkılmış, can kayıpları yaşanmıştı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana uygulanan ateşkese rağmen bölgedeki insani durumda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

