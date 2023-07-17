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Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain: "(Tahıl Anlaşması) İleriye doğru bir yol bulmalıyız"

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin milyonlarca kişi için can kurtaran bir unsur olduğunu belirterek, "İleriye doğru bir yol bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Barış Seçkin  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain: "(Tahıl Anlaşması) İleriye doğru bir yol bulmalıyız"

Roma

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin milyonlarca kişi için can kurtaran bir unsur olduğunu belirterek "Dünyanın dört bir yanında mücadele veren aileler, bu savaşın paralel mağdurları olmayı hak etmiyor. İleriye doğru bir yol bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'nin İcra Direktörü McCain, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesine dair Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

McCain, "Karadeniz Tahıl Girişimi, eşi benzeri görülmemiş bir küresel açlık krizi sırasında milyonlar için can kurtaran bir unsur oldu. Ancak bugün Rusya bunu sonlandırmayı seçti. Dünyanın dört bir yanında mücadele veren aileler, bu savaşın paralel mağdurları olmayı hak etmiyor. İleriye doğru bir yol bulmalıyız." yorumunu yaptı.

Rusya'dan "tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

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