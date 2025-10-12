Dolar
Gündem

AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına ilişkin açıklama

AFAD tarafından, 27 Temmuz 2025'ten bu yana 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişinin sağlandığı belirtilerek, "13 Ekim tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır." denildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına ilişkin açıklama Fotoğraf: AFAD

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin, 27 Temmuz 2025'ten bu yana 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişinin sağlandığı belirtilerek, "13 Ekim 2025 tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan Türkiye'nin, AFAD koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesinin sevk edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu çerçevede, 100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı işbirliğiyle Mısır'ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır.

13 Ekim 2025 tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır. AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz."

