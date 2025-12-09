Dolar
42.59
Euro
49.53
Altın
4,204.67
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,238.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'da yöneltilen soruları cevaplıyor.
logo
Dünya

Türk dernekleri Gazze'de "Çadır Eğitim Kampüsü" açtı

Türk dernekleri, İsrail ordusunun 2 yıl boyunca şiddetli saldırılarıyla yerle bir ettiği Gazze'de "Çadır Eğitim Kampüsü" açtı.

Khames Alrefi, Muhammed Emin Canik  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Türk dernekleri Gazze'de "Çadır Eğitim Kampüsü" açtı Fotoğraf: Anas Zeyad Fteha/AA

İstanbul

Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesinde Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) işbirliğinde kurulan "Çadır Eğitim Kampüsü"nün açılışı yapıldı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Gazze Şeridi Müdürü Mümin Avde, "Allah'ın izniyle bu hayal gerçek oldu. Biz, okullar, eğitim noktaları, sınıflar ve eğitim çadırları açmaya başladık çünkü öğrencilerin eğitim alabileceği bir şey kalmadı, okullar yıkıldı. Kalan okullar da ailelerin barındığı yerler haline geldi. Bu yüzden öğrencilerin eğitim alabileceği yerler inşa etme kararı aldık." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı


Açılan okulun Müdiresi Hale eş-Şair de "2 yıl süren soykırımın ardından Tel el-Heva'da Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğine bağlı öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ilk eğitim noktasını açtık." dedi.

Şair, "Okulda sabah öğle ve akşam ilkokul birinci sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim verilecek. Çadırların az olması çocuk sayısının da çok olması yeterli ihtiyacı karşılamıyor. Bu büyük çaba sebebiyle Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye 2 yıl boyunca sürdürdüğü şiddetli saldırılarından en çok etkilenen sektörlerden biri de eğitim oldu.

Gazze Şeridi genelinde çok sayıda okul yıkılırken, İsrail saldırılarından kurtulabilen okullar da saldırılardan korunmaya çalışan sivillerin sığındığı noktalar haline geldi.

Uluslararası ve Filistinli kesimler, eğitimin Gazze'de temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtiyor.

İsrail Gazze'de 13 bin 500 öğrenciyi öldürüldü, 785 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'i kısmen veya tamamen hasar gördü. Okulların yüzde 90'ından fazlası yeniden inşa edilmeye veya büyük çaplı onarıma ihtiyaç duyuyor.

İsrail saldırılarında Gazze'deki toplam okul sayısının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 668 bina doğrudan bombalandı.

İsrail, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunu tamamen, 392 okulu ise kısmen yıktı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 13 bin 500'ü aşarken, yerinden edilme ve devam eden yıkım nedeniyle 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

İsrail ordusu ayrıca 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacının yanı sıra 830'dan fazla öğretmen ve eğitim personelini de öldürerek eğitime büyük darbe vurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bini aşkın Filistinli de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır
İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi
Zeytinburnu'nda bir kişinin öldüğü otopark kavgasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Çekmeköy'de operasyon sırasında polisin şehit olmasına ilişkin 5 zanlı gözaltında

Benzer haberler

Türk dernekleri Gazze'de "Çadır Eğitim Kampüsü" açtı

Türk dernekleri Gazze'de "Çadır Eğitim Kampüsü" açtı

Gazze'de beklenen fırtına ve soğuk hava dalgası çadırlardaki binlerce aileyi tehdit ediyor

İletişim Başkanı Duran: Gazze soykırımı göstermiştir ki dijital egemenlik, bugün milli güvenlikten ayrı düşünülemez

UNICEF: Gazze'de 2 ay önce başlayan ateşkesten bu yana 70'ten fazla çocuk öldürüldü

UNICEF: Gazze'de 2 ay önce başlayan ateşkesten bu yana 70'ten fazla çocuk öldürüldü
AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi

AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi
İsrail ordusu tarafından canlı kalkan olarak kullanılan Gazzeli kadın, yaşadıklarını anlattı

İsrail ordusu tarafından canlı kalkan olarak kullanılan Gazzeli kadın, yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet