Gündem

Istranca ormanları sonbahar renklerine büründü

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oluyor.

Özgün Tiran  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Istranca ormanları sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Istranca ormanları sonbahar ile yeşil, sarı, turuncunun farklı tonlarına büründü.

Dere ve kuş seslerinin bütünleştiği ormanlar doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce oluşturulan yürüyüş yollarında keyifli vakit geçiriyor.

Bölgeden geçen sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.

AA ekibi, Istranca ormanlarının güzelliğini dron ile görüntüledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
