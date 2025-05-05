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Dünya, TEKNOFEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin Rum tarafındaki yankıları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde verdiği mesajların, Rum basınındaki yankıları devam ediyor.

Mehmet Kemal Firik  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin Rum tarafındaki yankıları sürüyor Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Lefkoşa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınından çok sayıda gazete, televizyon ve internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaretinde verdiği mesajları haberleştirdi.

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GKRY'de yayım yapan Alithia gazetesi birinci sayfadan verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kıbrıslı Türkleri göz ardı edenler karşılarında Türkiye'yi bulur" sözlerini vererek, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler gözetiminde, Kıbrıs'a garantör ülkelerin de katılımı ile yapılan 5+1 toplantısında, iki devletin işbirliğinin kararlaştırıldığı yönünde güçlü iddialar bulunduğuna dikkati çekti. ​​​​​​​

Politis gazetesinin internet sitesinde de Erdoğan'ın KKTC'de açıkladığı yeni projelere işaret edilerek, 2 devletli çözümün hayal olduğu ileri sürüldü.

Haravgi internet sitesi ise GKRY Dışişleri Bakanlığının ziyaret konusundaki açıklamasını manşete taşıyarak, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin müzakerelere sekte vuracağı yönündeki bakanlık açıklamasına yer verdi.

Reporter gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İki devletli çözüm, KKTC ve Türkiye'nin ortak vizyonudur" sözlerini KKTC ziyaretinde net bir dille ifade ettiğine değinildi. Haberde, Erdoğan'ın yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun artık iki toplum arasında değil, "egemen eşitliğe sahip iki devlet" arasında yürütüleceğini açıkça vurgulamasının, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı cesaretlendirdiği öne sürüldü.

Reporter gazetesi birinci sayfadan verdiği başka bir haberde de Yunanistan'ın, Erdoğan'ın KKTC ziyaretinden duyduğu rahatsızlığın oldukça yüksek seviyede olduğunu iddia etti.

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