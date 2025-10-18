Dolar
logo
Politika

KKTC'de ana muhalefetteki CTP'nin Genel Başkanı Erhürman, cumhurbaşkanı seçimi kampanyasını tamamladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim kampanyasını tamamladı.

Mehmet Kemal Firik  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Lefkoşa

Lefkoşa

CTP örgütleri tarafından düzenlenen "Tufan Erhürman'la Yeni Dönem" yürüyüşü başkent Lefkoşa'da yapıldı.

CTP Genel Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Erhürman'ın da katıldığı yürüyüş, Dereboyu Caddesi'nden başlayarak Eski Meclis Binası önünde son buldu.

CTP bayrakları ile Erhürman'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar, zaman zaman sloganlar atarak yürüyüşü tamamladı.

Erhürman'ın kampanyası, 24 Eylül'de Lefkoşa'da düzenlenen mitingle başlamıştı.

