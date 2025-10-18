KKTC'de ana muhalefetteki CTP'nin Genel Başkanı Erhürman, cumhurbaşkanı seçimi kampanyasını tamamladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim kampanyasını tamamladı.
Lefkoşa
CTP örgütleri tarafından düzenlenen "Tufan Erhürman'la Yeni Dönem" yürüyüşü başkent Lefkoşa'da yapıldı.
CTP Genel Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Erhürman'ın da katıldığı yürüyüş, Dereboyu Caddesi'nden başlayarak Eski Meclis Binası önünde son buldu.
CTP bayrakları ile Erhürman'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar, zaman zaman sloganlar atarak yürüyüşü tamamladı.
Erhürman'ın kampanyası, 24 Eylül'de Lefkoşa'da düzenlenen mitingle başlamıştı.