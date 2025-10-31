Dolar
Yaşam

Türk baklavası rüzgarı KKTC'de esecek

Türkiye'nin dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan Türk baklavası, 2-3 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tanıtılacak.

Uğur Aslanhan  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Türk baklavası rüzgarı KKTC'de esecek

İstanbul

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Baklava Festivali, 2 Kasım'da KKTC'de gerçekleştirilecek.

"KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı" ve "Girne Belediyesi" destekleriyle Girne Antik Liman'da düzenlenecek festival, KKTC'den ve Türkiye tatlı sektöründen üst düzey katılıma sahne olacak.

Türkiye'nin AB'den ilk coğrafi işaret tescili alan dünyaca ünlü lezzeti baklava ile KKTC'nin önde gelen tatlılarının bir arada tanıtılmasını hedefleyen festival, aynı zamanda bir kültür şölenine dönüşecek.

Türkiye'ye özgü olan ve aralarında fıstıklı, cevizli, midye, şöbiyet, havuç dilimi ve soğuk baklava gibi 60 çeşit tatlının sergileneceği festivalde, KKTC'den de onlarca çeşit tatlı beğeniye sunulacak.

Ünlü baklava ustalarının hünerlerini sergileyeceği festivalde, Türk baklavasının üretimden tüketime yolculuğu anlatılacak. Etkinlikte halk oyunları ve iki ülkeye özgü folklorik motifler de sergilenecek.

Festival kapsamında 3 Kasım'da Gazimağusa'da 10 bin dilim baklava dağıtılacak.

"Baklavayı KKTC'den bir kez daha dünya vitrinine çıkartacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, KKTC'de bir kültürün, emeğin, alın terinin ve geleneğin bayramını yaşayacaklarını belirterek, baklavanın, Türk mutfağının en değerli mirası olduğunu söyledi.

Baklavanın, yüzyıllardır Türk ustalarının ellerinde yoğrulduğunu, Türk sofralarının bereketi olduğunu ve bayramların ve düğünlerin simgesi haline geldiğini kaydeden Yıldırım, "Baklava Türk'tür çünkü onun hamurunda Anadolu'nun emeği, şerbetinde Mezopotamya'nın bereketi, ustalığında Osmanlı saraylarının inceliği vardır. O yüzden 'baklava, Türk el emeğiyle, yüreğiyle ve ustalığıyla dünyaya kazandırılmış bir lezzettir' diyoruz. İşte bu lezzeti KKTC'den bir kez daha dünya vitrinine çıkartacağız." açıklamasında bulundu.

​​​​​​​Yıldırım, KKTC'nin turizm başkenti Girne'de düzenlenecek festivalin Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşliğin altını bir kez daha çizeceğini sözlerine ekledi.

