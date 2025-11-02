Dolar
Dünya

KKTC'de 14. Uluslararası Baklava Festivali yapıldı

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Baklava Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
KKTC'de 14. Uluslararası Baklava Festivali yapıldı

Lefkoşa

Girne Antik Liman'da düzenlenen festivale, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Türkiye ve KKTC'den çok sayıda davetli katıldı.

KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Belediyesinin katkıları ile 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Baklava Festivali'nde davetlilere baklava ikram edildi.

Türkiye ve KKTC'den halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı festivalde, baklava çeşitlerinin yanı sıra KKTC mutfağından tatlılar da sergilendi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, festivali Azerbaycan'ın ardından KKTC'de düzenleyen BAKTAD yönetimine teşekkürlerini sunarak bu gibi ortak etkinliklerin Türk devletleri arasındaki kültürel ve tarihi bağı güçlendirdiğine dikkati çekti.

Ataoğlu, KKTC'de düzenlenen her etkinliğin önemli olduğuna işaret ederek, Türk dünyasının en güneydeki temsilcisi KKTC'nin turizm alanında önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Türk devletlerinin vatandaşlarına tatillerini KKTC'de yapmaları çağrısında bulunarak, bu anlamda Ada Kıbrıs adlı bir proje başlattıklarını sözlerine ekledi.

"KKTC'yi dünyada yıldızı parlayan bir devlet haline getirmeliyiz"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise KKTC'ye Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenlerin yaptığı baklavanın artık Girne kentinin de bir lezzeti olduğunu belirterek, "Çocukluktan beri bu lezzetle büyüdük." ifadesini kullandı.

Şenkul, festivalin daha önce Azerbaycan'da yapıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'den sonra Azerbaycan çok takdir ettiğim ve başarılı bulduğum bir devlettir. Kuzeyde yapılan baklava festivalinin ardından güneydeki KKTC'de de yapılması önemlidir. İnşallah Türk dünyasının güneydeki temsilcisi olarak, KKTC'yi dünyada yıldızı parlayan bir devlet haline getirmeliyiz." diye konuştu.

"Baklava Türk'tür, çünkü onun hamurunda Anadolu'nun emeği vardır"

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım da konuşmasında, bugün sadece bir tatlının tanıtıldığı festivali kutlamanın yanı sıra kültürel bir faaliyette bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir kültürün, emeğin, alın terinin, geleneğin bayramını yaşıyoruz. Baklava, Türk mutfağının en değerli mirasıdır. Yüzyıllardır Türk ustalarının ellerinde yoğrulmuş, Türk sofralarının bereketi olmuş, bayramların ve düğünlerin simgesi haline gelmiştir. Baklava Türk'tür, çünkü onun hamurunda Anadolu'nun emeği vardır, şerbetinde Mezopotamya'nın bereketi vardır, ustalığında Osmanlı saraylarının inceliği vardır. O yüzden diyoruz ki baklava, Türk el emeğiyle, yüreğiyle ve ustalığıyla dünyaya kazandırılmış bir lezzettir."

Yıldırım, BAKTAD'ın hayata geçirdiği projelerden bahsederek, yaptıkları çalışmalar sayesinde 4 yıl öncesine kadar neredeyse hiç yapılmayan baklava ihracatında şu anda 600-700 milyon liraların konuşulduğunu aktardı.

