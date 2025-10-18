Dolar
Dünya

KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi yasakları başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için seçim günü yasakları başladı.

Mehmet Kemal Firik  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi yasakları başladı

Lefkoşa

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) duyurusuna göre, 18 Ekim Cumartesi saat 18.00'den 19 Ekim Pazar saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaklandı.

Seçimin yapılacağı 19 Ekim'de sandık alanlarında veya civarında, aday ve siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması, aday ve siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi, emtia ve maske kullanılması da yasaklar arasında yer aldı.

KKTC genelinde alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak ve bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, alkollü lokantalar müşterilerine sadece yemek verebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

