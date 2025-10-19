Dolar
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama

Ankara

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen seçimlere ilişkin görüşüne yer verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."

