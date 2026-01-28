Dolar
43.41
Euro
51.83
Altın
5,293.19
ETH/USDT
3,006.00
BTC/USDT
89,667.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı, GKRY lideri ve BM temsilcisiyle yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisiyle yaptıkları üçlü görüşmeyi "yararlı" olarak tanımladı.

Irmak Akcan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
KKTC Cumhurbaşkanı, GKRY lideri ve BM temsilcisiyle yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi Fotoğraf: KKTC Cumhurbaşkanlığı

Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman,  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Liderler görüşmesinin "yararlı" geçtiğini belirten Erhürman, Hristodulidis’in toplantıda sunduğu beş maddelik öneri metni hakkında "Beş maddenin içerisinde bugüne kadar bilmediğimiz, yeni bir şey yok. Daha önceki toplantılarda parça parça gündeme getirdiği şeyler beş maddenin içerisinde sıralanmış durumda." dedi.

Liderlerin bir araya gelmesi önerisi

Erhürman, görüşmenin sonunda bir öneride bulunduğunu kaydederek, "Maria Angela Cuellar’ın burada olmadığı zamanlarda da liderlerin bir araya gelmesi önerisi yaptım. Hristodulidis de 'İyi olur, iki hafta içerisinde böyle bir şey ayarlayalım' dedi." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve diplomasinin her zaman iyi olduğunu vurgulayan Erhürman, toplantıya ilişkin "Çok verimli bir toplantı yapmış olduğumuzu söyleyemem ama verimli değil 'yararlı' kelimesini kullanabilirim, birbirimizi daha fazla dinleme olanağı bulduk." dedi.

Erhürman, siyasi eşitlik başlığında etkili katılımın ve dönüşümlü başkanlığın prensip olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Metodoloji olarak ilkeler, usuller kabul edilmeli, bunlar kabul edilmeden esasa geçilmemeli." diye konuştu.​​​​​​​

"Bir usule ihtiyacımız var"

"Dört maddenin dördünün de kabul edilmesini şart koşuyor muyuz, yoksa pazarlık konusu mudur bu?" sorusu üzerine ise Erhürman, şunları kaydetti:

"Biz ön şart kavramını hiç kullanmadık. Bir usule ihtiyacımız var. Bugüne kadar masalara biz usulü önceden belirlemeden oturduk… Esasla, usulü ayırmamın bir sebebi var. Maça çıkmadan önce kurallar belli olur. Usulsüz, kuralsız maçları çok oynadık. Ben 'usul bitmeden esas tartışmasına girmeyeceğim' diyorum. Maça çıkmayı en çok isteyen benim. Esası konuşmaya başladığınız anda usulü kaybettiniz demektir. Kurallar olmadan esasa geçmek doğru değil."

Erhürman son olarak, 2 Şubat’ta görevdeki ilk 100 gününü değerlendireceği bir basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye" istikametinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik ve refahı için adımlara devam edilecek
İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ortak Türk Alfabesi panelinde konuştu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı, GKRY lideri ve BM temsilcisiyle yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

KKTC Cumhurbaşkanı, GKRY lideri ve BM temsilcisiyle yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyledi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti

Stratejik bir aparat olarak PKK: Yeni hamle arayışları ve vekalet mimarisi

TADİV, Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki katliamları anmak için program düzenledi

TADİV, Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki katliamları anmak için program düzenledi
KKTC Başbakanı Üstel, GKRY'nin Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi

KKTC Başbakanı Üstel, GKRY'nin Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi
KKTC, 150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceği iddiasını yalanladı

KKTC, 150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceği iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet