Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,733.99
ETH/USDT
3,092.60
BTC/USDT
90,995.00
BIST 100
12,774.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otoparka daldı. Olay yerinden yayındayız İstanbul Ataköy'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu - AA

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, "Suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Geleceğimizi riske atamayız, çocuklarımızı alçak ve namussuz uyuşturucu tacirlerinin eline teslim edemeyiz. Topyekun bir mücadele başlatmalıyız." şeklinde konuştu.

"Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır"

Bahçeli, "Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu
Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD Başkanı'nın savunduğu küresel çeteleşmedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi) Gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi) Gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı lanetliyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet