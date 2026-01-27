Dolar
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Damla Delialioğlu  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Cuellar'ı kabul etti.

Cuellar, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Erhürman ile "yararlı bir görüşme" yaptıklarını belirten Cuellar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de (GKRY) dahil olduğu ve yarın yapılması planlanan üçlü görüşme için değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Cuellar, tarafların Cenevre’de üzerinde uzlaşılan Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) kapsamında masaya somut önerilerle gelmelerini umduğunu ifade ederek, görüşmelerin yeniden başlatılmasına ilişkin iki tarafın endişelerini ele almayı sürdürdüklerini vurguladı.

Cuellar-Hristodulidis görüşmesi

Bugün GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelen Cuellar, görüşmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cuellar, Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiği belirterek GYÖ konusunda ilerleme sağlanması için çabalayacağını vurguladı.

"Şu ana kadar büyük bir ilerleme kaydedilemediğini" belirten Cuellar, ilerleme olmasını umut ettiğini söyledi.

Cuellar, yarın yapılacak üçlü görüşmede metodolojinin ele alınacağını hatırlatarak, "Erhürman'ın bir süre önce müzakere masasına koyduğu 4 maddenin görüşüleceğini" aktardı.

İlerleme sağlanamaması halinde "gayriresmi bir 5+1 toplantının düzenlenmesinin oldukça zor" olacağını savunan Cuellar, söz konusu konferansın yapılmasının liderlerin GYÖ konusunda kaydedeceği ilerlemeye bağlı olduğunu ifade etti.

KKTC: Cumhurbaşkanı Erhürman'ın BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile görüşmesi çok verimli geçti

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Cuellar ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erhürman ve Cuellar, son üçlü görüşmeden bu yana yaşananları ve Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) ilişkin tıkanıklıkları ele aldı.

Erhürman, Cuellar'a, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından genişletilmiş gayri resmi 5+1 toplantıya ilişkin değerlendirmelerinin ve KKTC’nin metodoloji önerisine yaptığı atfın yerinde olduğunu ifade etti.

Tufan Erhürman, ortada bir çözüm iradesi bulunması halinde, öncelikle bu amaca yönelik atmosferin oluşturulması için iyi niyetli ve yapıcı adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bu yönde hazır olduğunu aktardı.

Görüşmede Erhürman, 2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen konferansın "çöküşünden" bu yana süren durgunluğun, son liderler toplantısının ardından müzakere masası dışında yaşanan gelişmelerin ve söz konusu toplantıda uzlaşılan başlıklara ilişkin adımların atılmamış olmasının, çözüm ikliminin oluşturulması için Ada'da yapılması gerekenleri kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.

"Yeni geçiş kapıları açılması konusunda dahi anlaşamayan iki lider, Kıbrıs sorununu nasıl çözecek?" düşüncesinden Kıbrıslı Türkleri ve Rumları uzaklaştırmak için yapılması gerekenlere dikkati çeken Erhürman, yarınki görüşmede bu konularda adımlar atılmasını umduğunu ve bunun için hazır olduğunu vurguladı.

