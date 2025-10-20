Dolar
41.96
Euro
48.95
Altın
4,323.20
ETH/USDT
4,023.10
BTC/USDT
110,886.00
BIST 100
10,505.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman mazbatasını aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.

Mehmet Kemal Firik  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman mazbatasını aldı Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.

Özerdağ, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde verildiğine dikkati çekerek, Erhürman'a yeni görevinde başarılar diledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mazbatasını alan Erhürman, YSK'nin göğüs kabartan bir emek ve performansla, hiç kimsenin kuşku duymayacağı şekilde cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını belirterek, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görevi süresince Anayasa'ya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı makamının önlerindeki dönemde yasaların Anayasa'ya uygunluğu konusunda aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Erhürman, görevi boyunca Yüksek Mahkeme ile yakın işbirliği içinde olacaklarını da belirterek, "Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde dünyadaki orman yangınlarını önleme çalışmaları tartışıldı
Bakan Tunç: Bugüne kadar 102 bin ton insani yardım, 350 insani yardım tırımız Filistin'e ulaştı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Deneyimlerimizi paylaşarak küresel sinerji sağlanmasına önem veriyoruz
Orman Genel Müdürü Karacabey: İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede

Benzer haberler

KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman mazbatasını aldı

KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman mazbatasını aldı

Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman, AA'ya konuştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama
KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi yasakları başladı

KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi yasakları başladı
KKTC'de ana muhalefetteki CTP'nin Genel Başkanı Erhürman, cumhurbaşkanı seçimi kampanyasını tamamladı

KKTC'de ana muhalefetteki CTP'nin Genel Başkanı Erhürman, cumhurbaşkanı seçimi kampanyasını tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet