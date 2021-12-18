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Dünya

Cezayir: Türkiye-Afrika ortaklığının başarısı için gerekli tüm unsurlar mevcut

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Türkiye-Afrika ortaklığının başarısı için gerekli tüm unsurların mevcut olduğunu söyledi.

Gülşen Topçu   | 18.12.2021
Cezayir: Türkiye-Afrika ortaklığının başarısı için gerekli tüm unsurlar mevcut

Cezayir

Bin Abdurrahman, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuştu.

Başbakan Bin Abdurrahman, "Gerek 2008'de düzenlenen zirveden bu yana güçlenen siyasi irade, gerekse 2063 hedefinin gerçekleşmesi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Afrika kıtasındaki ekonomik kalkınma faktörleri bakımından olsun, bu ortaklığın başarısı için gerekli tüm unsurlar mevcut." dedi.

Cezayir olarak, Türkiye-Afrika ortaklığını destekleyerek bunun halkların arzularını karşılayacak düzeye çıkması için çalıştıklarını belirten Bin Abdurrahman, "Cezayir'in bu ortaklığa verdiği destek, hem bizim de bir parçası olduğumuz ve yılmadan kalkınması için uğraş verdiğimiz kıtayı bir araya getirmesinden hem de Türkiye ile yüzlerce yıllık bir geçmişi olan ortak tarihi, kültürel ve sosyal ilişkilerimizden kaynaklanıyor." ifadesinri kullandı.

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