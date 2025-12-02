Dolar
Dünya

Bolivya'nın yeni hükümeti ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdı

Bolivya'da seçimleri kazanan merkez sağcı Rodrigo Paz hükümeti, ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdıklarını duyurdu.

Sinan Doğan  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Bolivya'nın yeni hükümeti ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdı

Bogota

Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo, yönetimsel başkent La Paz'daki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Turizmin geliştirilmesi amacıyla başta ABD ve İsrail olmak üzere Güney Kore, Güney Afrika, Letonya, Estonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler için vize şartının kaldırıldığını belirten Aramayo, 2026-2029 yıllarında turizmden en az 320 milyon dolar gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi.

Aramayo, isim vermeden bir önceki hükümeti eleştirerek, 2008'den bu yana çeşitli ülkelerden gelen turistlere uygulanan vize zorunluluğunun "ekonomik" ve "ideolojik" gerekçelerden kaynaklandığını ifade etti.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz da konuşmasında, vize şartı nedeniyle Bolivya'nın 80 milyon doları aşkın bir gelirden olduğunu, bunun faydadan çok zarar getirdiğini savundu.

Morales, ABD ve İsrail'e vize şartı getirmişti

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales döneminde, 2007'de ABD vatandaşları için vize zorunluluğu getirilmişti.

Bu uygulama, 2019’da dönemin geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez tarafından kaldırılmıştı ancak bir önceki Devlet Başkanı Luis Arce tarafından 8 Şubat 2021’de vize şartı yeniden yürürlüğe konulmuştu.

İsrail vatandaşlarına yönelik vize şartı ise 2014'te Morales hükümeti döneminde uygulanmaya başlamıştı.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini 19 Ekim'de kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen MAS'ın 20 yıllık iktidarına son vermişti.

