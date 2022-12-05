Dolar
18.64
Euro
19.54
Altın
1,767.66
ETH/USDT
1,255.90
BTC/USDT
16,907.00
BIST 100
4,957.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Sudan'daki çerçeve anlaşmaya destek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'da asker ile siviller arasında yeni geçiş dönemini başlatarak sivil hükümet yolunu açmayı hedefleyen "çerçeve anlaşma"nın imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 05.12.2022
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Sudan'daki çerçeve anlaşmaya destek

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, bu anlaşmanın ülkede sivil idareyi yeniden tesis etme yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, "Uluslararası camianın bu geçiş sürecinin bir sonraki adımını desteklemesi önem teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

Sudan'a geçen ay yaptığı ziyarette halkın ülkenin geleceği ve insan haklarına dair kararlı vizyonundan çok etkilendiğini kaydeden Türk, "Çerçeve anlaşmanın imzalanması bu vizyonun gerçekleşmesi için büyük bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Sudan'da barışı desteklemede kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Türk, ülkede insan hakları ve hesap verilebilirliğin temin edilmesinin geçiş sürecinin ana unsuru olması gerektiğinin altını çizdi.

Çerçeve anlaşma

Ordu yönetiminde bulunan, bir yılı aşkın süredir siyasi krizin yaşandığı Sudan'da asker ile siviller arasında yeni geçiş dönemini başlatacak, sivil hükümet ve demokratik seçimlerin yolunu açacak "çerçeve anlaşma", uluslararası ve bölgesel katılımla bugün başkent Hartum’da imzalandı.

Yeni geçiş döneminde ordunun katılımı olmadan tam bir sivil otoritenin kurulması, savunmada reform yapılması, nizami birliklerin birleştirilmesi ve milis güçlerin orduya entegrasyonuyla tek ve ulusal bir ordu kurulması, çerçeve anlaşmanın maddeleri arasında öne çıkıyor.

Anlaşmaya imza atan siyasi partilerce bir sivil başbakan belirlenmesinin ardından 2 yıllık yeni geçiş dönemi başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Türk kahvesi sevgisini anlattı

Benzer haberler

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Sudan'daki çerçeve anlaşmaya destek

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Sudan'daki çerçeve anlaşmaya destek

Türkiye, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladı

Sudan'da siyasi krizi sonlandıracak "çerçeve anlaşma" imzalandı

İsviçre, BM Filistinli Mülteciler Ajansına 42,8 milyon dolar yardımda bulunacak

İsviçre, BM Filistinli Mülteciler Ajansına 42,8 milyon dolar yardımda bulunacak
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika için barış çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika için barış çağrısı
Türk Kızılay'dan Sudanlı selzedelere gıda yardımı

Türk Kızılay'dan Sudanlı selzedelere gıda yardımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet