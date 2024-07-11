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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'in partisi, Filistin'in tanınması için önerge verdi

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, mensubu olduğu Yeşiller Partisinin federal parlamentoya Filistin'in tanıması için önerge verdiğini belirterek, "Filistin devletini artık tanıyalım." dedi.

Melike Pala  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'in partisi, Filistin'in tanınması için önerge verdi

Ankara

De Sutter, X hesabından paylaştığı video mesajda, Gazze ve Batı Şeria'da devam eden şiddet ve insani krize işaret ederek, saldırılar neticesinde son 9 ayda 38 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin açlık riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken De Sutter, "Yakın zamanda yapılan araştırmaya göre, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle bu rakam 186 binin üzerine bile çıkabilir." ifadesini kullandı.

"Batı Şeria'da da İsrail onlarca yıldır uluslararası hukuka aykırı davranıyor." diyen De Sutter, İsrail'in 1993 Oslo Anlaşmalarından bu yana en büyük toprak gasbını gerçekleştirdiğini aktardı.

De Sutter, "Bu barış içinde bir çözüm arayışı değildir. Bu ateşe benzin dökmektir. Gazze'deki korkunç durum ve Filistin topraklarının yasa dışı işgali artık sona ermelidir." şeklinde konuştu.

Mensubu olduğu Yeşiller Partisinin federal parlamentoya Filistin'in tanınması için önerge verdiğini bildiren De Sutter, "Filistin devletini artık tanıyalım. Belçikalı Yeşiller olarak yeni yasama döneminin ilk önergesinde bu çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Belçikalı siyasetçi, Filistin'i tanıma girişimlerinin şimdiye kadar başarısız olduğunu kaydederek, "Umarım parlamentoda Filistinliler için özgürlük ve eşit haklar yolunda ilk adımları atmak isteyen bir çoğunluk buluruz." dedi.

Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, ülkesinin Filistin devletini tanımak üzerinde çalıştığını, ilk olarak Kasım 2023'te duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise konuya dair açıklamalarında, ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak "tanıma" duyurusunun "doğru zamanda" yapılacağını tekrarlıyor.

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