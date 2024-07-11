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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları kapsamında gece boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bombaladı.

Mahmut Geldi  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını 279. gününde de sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'ni hem hava saldırıları hem topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği vurgulanan haberde, Nusayrat Mülteci Kampı ve Ez-Zehra bölgesinin ayrıca hem denizden hem karadan hedef alındığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusuna saldırılar düzenlediği belirtilen haberde, "İşgal güçleri, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin merkezinde de bazı binaları bombaladı ve Şabura Mahallesi'ni topçu atışları ve havan toplarıyla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail ordusuna ait İHA'ların Gazze kentine de saldırılar düzenlediğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine su sağlayan arıtma tesislerinin de yakıt sıkıntısı nedeniyle durduğu bilgisine haberde yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.

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