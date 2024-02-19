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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: ABD'nin Gazzelilerin güvenliğine ilişkin kaygısı ciddiye alınamayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD yönetiminin, İsrail'e silah göndermeyi planlarken Gazzelilerin güvenliğine ilişkin kaygısının ciddiye alınamayacağını belirtti.

Burak Dağ  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
BM: ABD'nin Gazzelilerin güvenliğine ilişkin kaygısı ciddiye alınamayacak

Ankara

Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin 4,5 aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze’deki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

BM Raportörü Albanese, İsrail’e silah göndermeyi ve Gazze’de derhal ateşkes çağrısında bulunan “değiştirilemez” karar taslağını, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oylamasında veto etmeyi planlayan ABD yönetiminin, Gazze'deki Filistinlilerin güvenliğine ilişkin kaygılarının ciddiye alınamayacağını ifade etti.

Albanese, ABD hükümetinin, Tel Aviv yönetimine silah sevkiyatı planına ve BMGK oylamasında karar tasarısını veto edeceğine ilişkin basında çıkan iki haberin görselini de paylaştı.

ABD, Cezayir'in Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını BMGK'de reddedeceğini açıklamıştı

Cezayir, dün, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısında bulunan "değiştirilemez" bir karar taslağını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğunu duyurmuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının BMGK'de oylamaya sunulması halinde ABD tarafından kabul edilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD’nin İsrail’e bomba ve mühimmat göndermeyi planladığı iddiası

ABD basınında, ABD yönetiminin, Tel Aviv’e on milyonlarca dolar değerinde binlerce bomba ve mühimmat göndermeyi planladığı belirtilmişti.

İsrail’e gönderilecek silah teslimatının her birinin, yaklaşık bin adet olmak üzere MK-82 türü bomba, KMU-572 saldırı mühimmatı ve FMU-139 bomba fitillerini içerdiği kaydedilmişti.

Silahların on milyonlarca dolar değerinde olduğunun tahmin edildiği belirtilen haberde, sevkiyatın hala ABD yönetimince incelendiği ve Biden yönetiminin teslimatı Kongreye sunmadan önce detaylarının da değişebileceği vurgulanmıştı.

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