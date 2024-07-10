İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.
Gazze
Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye karadan giren İsrail ordu güçlerinin binaları yıktığını belirtti
Basal açıklamasında, "İsrail ordusunun Gazze kentinde yıktığı evlerin enkazında, Tel el-Hava, Es-Sabra ve Es-Sina bölgelerinin sokaklarında çok sayıda şehit ve yaralı var." ifadelerine yer verdi.
Yaralıların kurtarılması için onlarca çağrı aldıklarını kaydeden Basal, yoğun ateş altında oldukları için yaralılara ulaşamadıklarını belirtti.
Sözcü Basal, İsrail ordusunun karadan girdiği ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze kentinde, onlarca ailenin su ve yiyecekleri olmadan evlerinde mahsur kaldığını söyledi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail, Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu ABD yapımı bombalarla vurmuş
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, en az 53 kişinin yaralandığı saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığı bildirildi.
Amerikan CNN kanalının haberine göre, saldırının yaşandığı yerden alınan görüntülerde, ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bombanın kalıntılarının açıkça görüldüğü belirtildi.
Haberde, İsrail’in Gazze’de son aylardaki iki saldırısında da GBU-39 küçük çaplı bomba kalıntılarının tespit edildiğine dikkat çekildi.
CNN’in 6 Haziran tarihli haberinde, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı en az iki GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığı belirtilmişti.
İsrail ordusunun, söz konusu saldırısında 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.
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