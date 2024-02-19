Dolar
30.87
Euro
33.27
Altın
2,016.20
ETH/USDT
2,914.00
BTC/USDT
52,097.00
BIST 100
9,196.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya: İsrail’in Refah'a yönelik kara saldırısı yapacağı açıklamasından derin endişe duyuyoruz

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırısı düzenleyeceği açıklamasından derin endişe duyduklarını söyledi.

Erbil Başay  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Almanya: İsrail’in Refah'a yönelik kara saldırısı yapacağı açıklamasından derin endişe duyuyoruz

Berlin

Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yönelik saldırılardan dolayı Filistinlilerden kendilerini kurtarmak için güneye gitmelerini istediğini anımsatarak, orada şimdi 1,3 milyon insanın bulunduğuna işaret etti.

“Biz (İsrail’in) Refah'a yönelik kara saldırısı yapacağı açıklamasından derin endişe duyuyoruz.” ifadesini kullanan Hebestreit, oradaki insani durumun “felaket olduğunu” herkesin gördüğünü belirtti.

Hebestreit, “Şimdi oraya bir saldırı yapılacaksa, sivillerin oradan tekrar insani yardım alabilecekleri bölgelere nasıl güvenli bir şekilde gidebileceklerini sormak gerekiyor. Bu soruyu İsrail cevaplamalı.” dedi.

Sözcü Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a bu endişeyi aktardığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’ın Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceğini söylemesini "endişeyle" karşıladıklarını belirtti.

Deschauer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Refah kentinde bulunanların öylece ortadan kaybolmayacaklarını ifade ettiğini anımsatarak, Baerbock’un bölgeye insani yardım ulaşması için çatışmalarda insani ara verilmesine yönelik çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Şimdi teslim edeceğimiz veya birkaç ay içerisinde vereceğimiz tam 307 bin konut var
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tutumu net olacak
YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak
Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Bakan Göktaş: Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak

Benzer haberler

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

İsrail, UAD'de Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmayı tanımadığını duyurdu

Almanya: İsrail’in Refah'a yönelik kara saldırısı yapacağı açıklamasından derin endişe duyuyoruz

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu
BM: ABD'nin Gazzelilerin güvenliğine ilişkin kaygısı ciddiye alınamayacak

BM: ABD'nin Gazzelilerin güvenliğine ilişkin kaygısı ciddiye alınamayacak
Meta, İsrailli oyunculara tepki gösteren İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını "yanlışlıkla" kapatmış

Meta, İsrailli oyunculara tepki gösteren İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını "yanlışlıkla" kapatmış

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet