Dünya

Trump, Venezuela liderinin günlerinin "sayılı" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu belirtti.

Islam Doğru  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Trump, Venezuela liderinin günlerinin "sayılı" olduğunu belirtti

New York

Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtladı.

ABD’nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusuna karşılık Trump, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar." dedi.

Trump, "Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa Maduro’nun gitmesi mi" olduğu sorusunu geçiştirirken, "Maduro'nun günleri sayılı mı?" şeklindeki soruya ise "Evet, öyle diyebilirim." yanıtını verdi.

Venezuela topraklarına yönelik ABD’nin askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin de Trump, "Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem." diye konuştu.

"Hamas'ı silahsızlandırmak istesem bunu hemen yaparım"

Trump, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda ise Gazze’deki ateşkesin "kırılgan" olmadığını söyleyerek, Hamas’ın istenildiği zaman "derhal ortadan kaldırılabileceğini" öne sürdü. Donald Trump, "Eğer onları silahsızlandırmak istesem bunu hemen yaparım, yoksa elenirler, bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki ateşkeste olduğu gibi "Filistin devletini tanıma konusunda da zorlayıp zorlamayacağı" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Evet, onu bazı konularda biraz zorlamam gerekiyordu, bunu yaptım. Onunla çok iyi çalıştım ama yaptığı belli şeylerden de hoşlanmadım ve bu konuda neler yaptığımı gördün." şeklinde konuştu.

Trump, Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu hukuki suçlamalarla ilgili olarak ona "iyi davranılmadığını" iddia ederek, "Sanırım ona biraz olsun yardımcı olmak için bu sürece dahil olacağız, çünkü bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Netanyahu ile birlikte İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarına da değinen Trump, artık Tahran yönetiminin "herhangi bir nükleer kapasitesinin" bulunmadığını savundu.

