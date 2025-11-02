Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Nijerya'ya yardımları kesme ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, “Hristiyanların öldürülmesi” nedeniyle Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulundu.

Islam Doğru  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
ABD Başkanı Trump'tan Nijerya'ya yardımları kesme ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısı

New York

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye "silahları patlatarak" girebileceği uyarısını dile getirdi.

Donald Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yaparak, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." ifadesini kullandı.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

