Beyaz Saray, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in vardığı ticaret anlaşmasının nadir toprak elementlerinin ihracatı ve fentanille mücadelede işbirliği kapsamında atılacak adımları içeren detaylarını paylaştı.

Aynur Şeyma Asan  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Beyaz Saray, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin ekonomik gücü ve ulusal güvenliğini koruyan büyük bir zafer" şeklinde nitelendirilen, Trump ve Şi'nin mutabık kaldığı ticari ve ekonomik anlaşmanın detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Çin'in nadir ve kritik minerallerin ihracatındaki kısıtlamaları kaldıracağı ve ABD'nin "çıkarına uygun olarak" nadir toprak elementlerinden galyum, germanyum, antimon ve grafitin ihracatı için geçerli lisansı sağlayacağı ifade edildi.

ABD'nin fentanil ile mücadelesinde işbirliği yapmayı kabul eden Çin'in, fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların Kuzey Amerika'ya ihracatını durduracağı ve belirli diğer kimyasalların dünya genelinde ihracatını sıkı kontrol edeceği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in 4 Mart'tan bu yana Washington'ın tarifelerine karşı ABD'nin buğday, mısır, pamuk, sorgum, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri dahil çeşitli ürünlerine uygulamaya başladığı tarifeleri kaldıracağı ve bu ülkenin tarım ürünlerinin Çin piyasasına girişine izin vereceği aktarıldı.

Çin'in ABD firmalarına uyguladığı tarifeler dışında ABD'ye karşı diğer tedbirlerinin de kaldırılması ya da askıya alınması yönünde anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada, Pekin'in otomobillerde kullanılan önemli yarı iletkenlerin ülkeye girişini sürdüreceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in ABD'den ithalata yönelik piyasa bazlı tarifelerden muafiyet sürecinin süresini uzatacağı ve bu muafiyetlerin 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Ayrıca Çin'in, yarı iletken tedarik zincirindeki ABD'li firmaları "hedef alan çeşitli soruşturmalara" son vereceği belirtildi.

Çin'in yükümlülüklerinin yanı sıra bu anlaşma çerçevesinde ABD'nin, fentanille mücadele kapsamında Çin'den ithalata uygulanan tarifeleri 10 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere, kümülatif oranın yüzde 10'unu kaldırarak düşüreceği duyuruldu.

Öte yandan, ABD'nin Çin'den ithalata yönelik tarifeleri 10 Kasım 2026'ya kadar askıya aldığı belirtilen açıklamada, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerini hedef alan 301. madde soruşturması kapsamında uygulanan önlemlerin de bir yıl boyunca askıya alınacağını ifade edildi.


