Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,983.80
BTC/USDT
112,434.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Putin ile olası görüşmede anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmesi gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım." dedi.

Damla Delialioğlu  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Trump, Putin ile olası görüşmede anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmesi gerektiğini söyledi

Ankara

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan liderler zirvesini iptal etmesinin üzerine Putin ile olası görüşmeye dair değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Malezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere yola çıkan ve Katar'ın başkenti Doha'da yakıt ikmali molası veren Trump, Putin ile olası zirve ihtimaline ilişkin, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım." diye konuştu.

Trump, Putin ile her zaman iyi ilişki yürüttüğünü fakat bu durumun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, Orta Doğu'da barış sağlanmadan çok daha önce Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlayabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Donald Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
e-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyor
Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya Romanya'da özel ödül takdim edildi

Benzer haberler

Trump, Putin ile olası görüşmede anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmesi gerektiğini söyledi

Trump, Putin ile olası görüşmede anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmesi gerektiğini söyledi

Tayland ve Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından ASEAN'da "barış anlaşmasına" imza attı

ABD Başkanı Trump, Gazze'de güvenliği sağlayacak silahlı gücün "hızlıca" göreve başlayacağını belirtti

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ticaret görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını bildirdi

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ticaret görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını bildirdi
Kremlin: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor

Kremlin: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet