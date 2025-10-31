Nijerya'daki darbe girişimi iddiasıyla 42 asker gözaltına alındı
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, darbe girişiminde bulunmaya çalıştıkları iddia edilen 42 askerin gözaltına alındığı bildirildi.
Abuja
Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, darbe girişimine ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirtti.
Yetkili, şimdiye kadar 42 kişinin gözaltına alındığını kaydederek, "Katılımın derinliğini ve yalnızca tartışmaların ötesinde somut bir plan olup olmadığını tespit etmek için sorgulanıyorlar." dedi.
Darbe girişimi iddiası
Ülkedeki Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül'de aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladığını iddia etmişti.
Adını vermek istemeyen askeri yetkili ise bu askerlerin, ordu tarafından gözaltına alındığını ve bu kişileri soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan bir komisyon kurulduğunu belirtmişti.
Hükümet ise Tinubu'ya karşı darbe girişimi planlandığına dair haberlerin "asılsız" olduğunu duyurmuştu.
Tinubu, 24 Ekim'de Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey komutanları değiştirmişti.