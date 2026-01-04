Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,125.50
BTC/USDT
91,169.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir pazara düzenlenen saldırıda 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Adam Abu-bashal  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

Abuja

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Demo bölgesindeki Kasuwan-Daji pazarına saldırı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda, silahlı çete üyeleri pazardaki gıda ürünlerini gasp etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

İzmir'de katliamı canı pahasına önleyen kahraman: Fethi Sekin

ABD basını: Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi

İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak

İran Dışişleri Bakanlığı: İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı olacak
Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor

Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor
İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet