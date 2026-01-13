ABD, Nijerya'ya "kritik askeri malzemeler" gönderdi
ABD'nin, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ortaklarına "kritik askeri malzemeler" teslim ettiği bildirildi.
Ankara
ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, ABD'nin "Nijeryalı ortaklarına" askeri malzemeler teslim edildiği açıklandı.
Paylaşımda, "kritik askeri malzemelerin" tesliminin Nijerya'nın devam eden operasyonlarına verilen ABD desteği ve ülkeler arası güvenlik ortaklığını vurguladığı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu teslimata dair fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, malzemelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.