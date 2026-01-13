Dolar
43.16
Euro
50.36
Altın
4,618.47
ETH/USDT
3,139.40
BTC/USDT
92,270.00
BIST 100
12,394.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Nijerya'ya "kritik askeri malzemeler" gönderdi

ABD'nin, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ortaklarına "kritik askeri malzemeler" teslim ettiği bildirildi.

Irmak Akcan  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
ABD, Nijerya'ya "kritik askeri malzemeler" gönderdi Eko Siswono Toyudho

Ankara

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, ABD'nin "Nijeryalı ortaklarına" askeri malzemeler teslim edildiği açıklandı.

Paylaşımda, "kritik askeri malzemelerin" tesliminin Nijerya'nın devam eden operasyonlarına verilen ABD desteği ve ülkeler arası güvenlik ortaklığını vurguladığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu teslimata dair fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, malzemelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
TİKA'dan Senegal'in Touba kentindeki halk sağlığı merkezine acil servis desteği
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de enflasyon geçen ay beklentilere paralel gerçekleşti

ABD'de enflasyon geçen ay beklentilere paralel gerçekleşti

ABD, Nijerya'ya "kritik askeri malzemeler" gönderdi

Volkswagen'in araç teslimatı, tarifeler ve Çin pazarındaki zorlukların etkisiyle 2025'te düştü

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidinin ardından Avrupa'nın diğer denizaşırı toprakları gündemde

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidinin ardından Avrupa'nın diğer denizaşırı toprakları gündemde
ABD'li Senatör Warner, ülkede artan Müslüman ve Arap karşıtlığına dikkati çekti

ABD'li Senatör Warner, ülkede artan Müslüman ve Arap karşıtlığına dikkati çekti
Rusya Güvenlik Konseyi: Trump acele etmezse Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir

Rusya Güvenlik Konseyi: Trump acele etmezse Grönland referandumla Rusya'ya katılabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet