Dolar
43.18
Euro
50.24
Altın
4,605.54
ETH/USDT
3,287.00
BTC/USDT
95,336.00
BIST 100
12,456.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da hükümet tarafından evleri yıkılan yerli halk kanolarda yaşam mücadelesi veriyor

Nijerya'nın Lagos eyaletine bağlı Makoko kentinde yer alan Lagos Lagünü üzerinde kazıklar üzerine inşa edilen ahşap evlerin hükümet tarafından yıkılması sonucu evsiz kalan yüzlerce aile, kanolarda yaşam mücadelesi veriyor.

Adam Abu-bashal  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Nijerya'da hükümet tarafından evleri yıkılan yerli halk kanolarda yaşam mücadelesi veriyor Fotoğraf: Emmanuel Osodi - AA

Abuja

Hükümetin 23 Aralık 2025'te bölgeyi yıkmaya karar vermesiyle Makoko’da barınacak yer bulamayan yüzlerce kişi, lagünde birbirine bağladıkları kanolarda yaşamaya başladı.

Bölge sakinlerinden Mary Sunnuvun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır burada yaşadığını ve buranın dışında hiç yeri bilmediğini anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sunnuvun, evlerinin aniden yıkıldığını belirterek, "Şimdi burada yaşıyoruz. Kanoda uyuyoruz. Gidecek hiçbir yerimiz yok." dedi.

Makoko sakinlerinin balıkçılık ve küçük ölçekli ticaretle geçindiğini söyleyen Sunnuvun, yıkımın ardından acil barınma, gıda ve sağlık desteği sağlanmadığını ifade etti.

Lagos eyalet hükümeti ekipleri, güvenlik güçleri eşliğinde Makoko'daki ahşap evleri herhangi bir ön bildirimde bulunmadan 23 Aralık 2025’te yıktı. Yıkım sırasında çok sayıda aile eşyalarını kurtaramadı.

"Afrika'nın Venediki" olarak bilinen Makoko, Lagos'un kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sık sık yıkımlarla gündeme geliyor. Bölge, binlerce dar gelirli ailenin geçim kaynağı olan geleneksel bir balıkçı yerleşimi olarak biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı
THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu” iddialarına ilişkin açıklama
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Nijerya'da hükümet tarafından evleri yıkılan yerli halk kanolarda yaşam mücadelesi veriyor

Nijerya'da hükümet tarafından evleri yıkılan yerli halk kanolarda yaşam mücadelesi veriyor

ABD, Nijerya'ya "kritik askeri malzemeler" gönderdi

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

TDV'nin Nijerya'daki insani yardımları milyonların hayatına dokunuyor

TDV'nin Nijerya'daki insani yardımları milyonların hayatına dokunuyor
Nijerya'da yoksulluk içinde yaşayanların sayısı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir

Nijerya'da yoksulluk içinde yaşayanların sayısı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir
Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü

Nijerya'da bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet