Dünya

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Savunma Bakanı Musa'yı ziyaret etti

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'u kabul etti.

Adam Abu-bashal  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Savunma Bakanı Musa'yı ziyaret etti

Abuja

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Poroy ile Musa, başkent Abuja'da Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ele alındı.

İki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii konularında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Görüşmede, ayrıca terörle mücadele, kapasite geliştirme ve savunma alanında teknik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Nijerya arasındaki diplomatik temasların önümüzdeki dönemde artarak sürmesi bekleniyor.

