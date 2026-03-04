Türkiye mezunu Nijeryalı Khalifa, sağlık ve gıda yatırımlarıyla iki ülke arasında köprü kuruyor
Türkiye'de aldığı eğitim ve edindiği iş tecrübesini ülkesi Nijerya'ya taşıyan Muhammad Khalifa, sağlık, eğitim ve gıda alanlarında geliştirdiği projelerle iki ülke arasında kurumsal işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Kano
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı bursuyla 2008-2011 yıllarında Kayseri Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde eğitim alan Khalifa, daha sonra 2013-2017'de de Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü.
2017'de üniversiteden mezun olan Khalifa, AA muhabirine, üniversite eğitimi sürecinde Gaziantep Afrika Öğrenci Birliği Başkanlığı görevini iki yıl yürüttüğünü dile getirdi.
Türkiye'de gözlemlediği sistemli çalışma kültürü ve kurumsal disiplinin girişimcilik vizyonunu şekillendirdiğini belirten Khalifa, Türkiye'ye geliş sürecinin zamanla iki ülke arasında ticari, akademik ve sağlık alanlarında sürdürülebilir işbirlikleri kurma hedefiyle genişlediğini ifade etti.
Sağlık turizmi ve medikal ticaret ağı kurdu
Türkiye'de bulunduğu dönemde sağlık turizmi ve medikal ekipman ticareti alanlarında aktif faaliyet gösterdiğini anlatan Khalifa, çok sayıda hastanın ameliyat ve tedavi süreçlerini organize ettiğini söyledi.
Bu süreçte çeşitli sağlık kurumlarıyla resmi iş protokolleri oluşturduklarını kaydeden Khalifa, Türkiye ile Nijerya arasında güçlü bir sağlık ticareti ağı kurduklarını belirtti.
Kano'da modern tanı merkezi
Elde ettiği tecrübe ve iş ağını ülkesine taşıyan Khalifa, Türk ortaklarıyla Nijerya'nın Kano eyaletinde bölgenin kapsamlı sağlık yatırımlarından olan bir tanı merkezinin kuruluşunda aktif rol üstlendiğini anlattı.
Biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji ve ileri tanı testlerini kapsayan merkezin görüntüleme ve eczane hizmetleriyle entegre çalıştığını aktaran Khalifa, tesisin Türk operasyonel standartlarına göre yönetildiğine dikkati çekti.
Khalifa, halihazırda 70'ten fazla personelin görev yaptığı merkezde yıllık yaklaşık 130 bin test kapasitesine ulaşıldığını kaydederek, İstanbul'daki tıbbi merkezlerle koordineli şekilde yüzlerce hastanın tanı sürecinin yürütüldüğünü ifade etti.
Gıda sektöründe yerli üretim hamlesi
Sağlık alanındaki yatırımların yanı sıra gıda sektöründe de önemli bir girişim başlatan Khalifa, kurulan üretim tesisinde, Nijerya'nın kuzeyinde yaygın olarak tüketilen Kuka ve Okro çorbalarının hızlı hazırlanabilir formda üretildiğini belirtti.
Gıda ürünleri fikrinin, Türkiye'de gördüğü hazır çorbalardan geldiğini söyleyen Khalifa, "Üretmeye başladığım hazır çorba memnuniyetle karşılandı. İki dakika içinde hazırlanabilen ürünler bugün 100'den fazla süpermarkette satışa sunuluyor." dedi.
"Her iki sistemin güçlü yönlerini bir araya getirerek daha etkili bir iş modeli oluşturduk"
Türkiye'de iş yapma kültürünün planlı ve prosedür odaklı olduğunu, Nijerya'da ise hızlı karar alma süreçlerinin öne çıktığını belirten Khalifa, "Her iki sistemin güçlü yönlerini bir araya getirerek daha etkili bir iş modeli oluşturduk." ifadesini kullandı.
Khalifa, yerel ortaklıkların ve uzun vadeli stratejik planlamanın yatırım süreçlerinde kritik rol oynadığını vurgulayarak, Nijerya'nın doğru yapı ve güvenilir işbirlikleriyle büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.
Yeni hedef: 10 şube ve daha güçlü işbirlikleri
Gelecekteki beş yıl içinde tanı merkezi sayısını 10 şubeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Khalifa, "Her yıl sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye en az 150 hasta yönlendirmeyi ve 40 öğrencinin eğitimine destek olmayı planlıyorum." diye konuştu.
Khalifa, sağlık, eğitim, gıda ve ticaret alanlarında iki ülke arasında güvene dayalı, sürdürülebilir ve kurumsal projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.