Dünya

Nijerya'da yoksulluk içinde yaşayanların sayısı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir

Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve petrol zengini Nijerya'da, 2026 yılının sonuna kadar yoksulluk içinde yaşayanların sayısının 141 milyona çıkabileceği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Nijerya'da yoksulluk içinde yaşayanların sayısı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir

Abuja

Uluslararası danışmanlık şirketi PwC, "2026 Nijerya Ekonomik Görünümü" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, mevcut ekonomik koşulların sürmesi halinde Nijerya'da bu yılın sonuna kadar yaklaşık yoksulluk içinde yaşayanların sayısının 141 milyona yükselebileceği belirtildi.

Ülkede ekonomik istikrarı hedefleyen son politika adımlarına rağmen hane halkı refahında belirgin bir iyileşme sağlanamadığı ifade edilen raporda, zayıf reel gelir artışı ile yüksek yaşam maliyetlerinin milyonlarca Nijeryalının yoksulluğa sürüklenmesine neden olabileceği kaydedildi.

Raporda, ülkede yoksulluk oranının 2026 itibarıyla yüzde 62'ye yükselebileceği, bunun da yaklaşık 141 milyon kişiye karşılık geldiği aktarıldı.

Nijeryalıların büyük çoğunluğunun kısa vadede artan yaşam maliyetlerini telafi edecek ölçüde gelir artışı elde etmesinin beklenmediğine işaret edilen raporda, bu durumun özellikle düşük gelirli hane halklarını ekonomik dalgalanmalara ve ani şoklara karşı daha kırılgan hale getirdiği vurgulandı.

Afrika kıtasının zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkesi Nijerya'da, gelir adaletsizliği, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırıları gibi sorunlar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

